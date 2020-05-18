У Франції темпи пандемії уповільнюються: за добу виявили 120 інфікованих

У Франції кількість інфікованих коронавірусом перевищило 142 тисячі, проте динаміка пандемії спадає.

Це засвідчили дані Національного агентства громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з ними, у Франції з початку пандемії підтверджено 142 411 випадків інфікування; 28 108 людей померли; 2 87 пацієнтів залишаються в реанімації; 61 213 осіб виписано після одужання.

За добу зафіксовано 54 летальні випадки від COVID-19 (у суботу було 78); виявлено 120 нових інфікованих.

Ці показники засвідчують значне уповільнення темпів пандемії у Франції.

У країні з 11 травня триває реалізація національної стратегії виходу з режиму карантину.

Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволено вільне пересування. Але, якщо потрібно від'їхати на відстань більше 100 км від дому, все ще необхідно заповнювати спеціальну форму із вказанням мети подорожі. Водночас дозволено відвідування 290 пляжів, озер та доступ до інших водойм.

Уряд забезпечив масове поширення захисник масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті. У деяких муніципалітетах їх безкоштовно роздають на зупинках. У деяких регіонах мінімальна кількість масок поширюється серед громадян безкоштовно – засоби захисту кладуть у поштові скриньки за попереднім замовленням, зробленим через інтернет.

Публічні зібрання обмежені до 10 осіб. У церемонії поховань можуть взяти участь до 20 людей.

Релігійні церемонії можуть бути дозволені на початку червня. Рішення про відкриття ресторанів і барів також розглядатиметься у червні.

У Франції до 15 червня залишаються обмеження при перетині кордону. Надзвичайний санітарний стан продовжено до 10 липня.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на ранок 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186, з них 316 730 летальних, одужало 1 860 136 осіб.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est