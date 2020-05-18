Рада Європи частково виходить з онлайн-режиму

Третина складу секретаріату Ради Європи вийшла на робочі місця в умовах послаблення у Франції режиму карантину.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у дипломатичних колах.

«30% складу секретаріату Ради Європи вийшли на роботу у звичайному режимі. Але є вимога, що в кабінетах можуть працювати лише по одній особі», - розповів співрозмовник агентства.

Свої засідання у режимі відеоконференцій також відновив Комітет міністрів РЄ.

Натомість, як повідомлялося, літня сесія Парламентської асамблеї РЄ не відбудеться. Засідання комітетів ПАРЄ також проходять віртуально.

У Франції з 11 травня триває реалізація національної стратегії виходу з режиму карантину.

Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволене вільне пересування. Але на відстань понад 100 км від домівок все ще необхідно заповнювати спеціальну форму із вказанням мети подорожі. Окрім цього дозволено відвідування 290 пляжів, озер та доступ до інших водойм.

Уряд забезпечив масове поширення захисник масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті. У деяких муніципалітетах їх безкоштовно роздають на зупинках. У деяких регіонах мінімальна кількість масок поширюється серед громадян безкоштовно – засоби захисту кладуть у поштові скриньки за попереднім замовленням через інтернет.

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Публічні зібрання обмежені до 10 осіб. У церемонії поховань можуть взяти участь до 20 людей.

Релігійні церемонії можуть бути дозволені на початку червня. Рішення про відкриття ресторанів і барів також розглядатиметься у червні.

У Франції до 15 червня залишаються обмеження при перетині кордону. Надзвичайний санітарний стан продовжений до 10 липня.