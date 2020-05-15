Греція очолила головування у Раді Європи

Греція прийняла головування у Комітеті міністрів Ради Європи.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у підрозділі комунікацій РЄ.

«Вплив COVID-19 на права людини, демократію і верховенство права будуть на вістрі дій грецького головування. Метою є привернути увагу на усі прояви кризи пандемії, яка причинила обмеження у житті європейських громадян, зокрема відносно прав людини і основоположних свобод», - наголосили у грецькому головуванні.

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Головування триватиме до 18 листопада 2020 року.

У заяві нагадується, що цього року відзначається 50-річчя підписанні 4 листопада 1950-го Європейської конвенції з прав людини.

Греція прийняла шестимісячне головування від Грузії.