У Раді Європи знову заявляють про порушення свободи слова в окупованому Криму

У Раді Європи вкотре вказали на порушення російською окупаційною владою свободи слова і прав людини у Криму.

Про це йдеться у цьогорічному звіті, який підготовлено партнерськими організаціями платформи Ради Європи із захисту журналістів, де окремий розділ присвячено свободі преси у Криму.

Серед головних висновків правозахисників відзначаються такі: складність перевірки інформації щодо фактів порушень свободи ЗМІ; значні ускладнення для місцевих ЗМІ для отримання ліцензій на трансляцію.

Як наслідок, з моменту тимчасової окупації Російською Федерацією АР Крим кількість ЗМІ зменшилися більш ніж на 90%, а російська окупаційна влада обмежила доступ до українського телебачення та інших медіа.

Відбувається порушення права корінного населення Криму, зокрема затримання журналістів Нарімана Мемедемінова, Османа Аріфмеметова, Ремзі Бекірова та Рустема Шейхалієв.

Як відзначають у Постійному представництві України при Раді Європи, ці, а також інші питання, пов’язані з порушенням прав людини та фундаментальних прав, мають стати на порядку денному комісара РЄ з прав людини. Ще у травні 2017 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення «Ситуація в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь» (Україна), в якому закликали комісара РЄ з прав людини провести моніторинг, згідно зі своїм мандатом, у тимчасово окупованому Криму.

Це питання залишається одним з пріоритетних, адже з часу свого обрання на цю посаду у січні 2018 року, комісар РЄ Дуня Міятович поки не реалізувала цю рекомендацію.

При цьому, незважаючи на складність ситуації, інші міжнародні організації вже винайшли механізми моніторингу. Так під егідою ЮНЕСКО проводяться регулярні зустрічі щодо ситуації на тимчасово окупованій території Криму. З 2014 року в Україні діє Моніторингова місія ООН з прав людини, яка щоквартально готує звіти стосовно ситуації з прав людини в Україні. У 2017 році кримській тематиці присвячено окремий звіт.