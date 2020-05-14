Росія проводить нову спецоперацію для легалізації окупованого Криму - ІС

Міністерство оборони РФ долучило окупаційну владу Криму до організації акції з «гуманітарної допомоги» Сирії, що свідчить про нову спробу Росії розмити факт окупації українського півострова.

Про це повідомляє «Інформаційний спротив» з посиланням на «Флот-2017».

«Гуманітарна акція» буде проведена для Сирії, і допомогу буде надано дітям, котрі постраждали від бойових дій, які Росія і провокує в цій країні, в тому числі здійснюючи свідомі бомбардування шкіл і лікарень. Крім засобів індивідуального захисту, російське військове відомство планує роздати продовольчі пайки та одяг, майно для підготовки до майбутнього навчального року», - йдеться в публікації.

При цьому Міноборони РФ, як державна структура, не має права організовувати і проводити гуманітарні акції та благодійні заходи. «Тому, щоб провернути таку операцію, оборонне відомство Росії збирається долучити сторонню організацію як рядженого тамаду. І такою обрано «адміністрацію» окупованого Криму, яка сама існує на дотації з федерального центру і переживає не найкращі часи, які найближчим часом стануть тільки гірші», - йдеться в публікації.

Наголошується також, що «на прохання представників Міноборони РФ, щоб уникнути міжнародного резонансу і засудження, цей захід не висвітлюватиметься російськими федеральними ЗМІ, принаймні - поки що».

За даними видання, небажання Міноборони РФ світитися з новою «гуманітарної акцією» в медіа також пов'язане з негативною реакцією в російському суспільстві на «гуманітарні вояжі» військового відомства в Італії, Венесуелі і Сербії. «При цьому, як відомо, у всіх зазначених країнах ці акції мали не гуманітарну, а зовсім іншу мету», - пише видання.

«Окупаційній владі Криму надається можливість попіаритися на «гуманітарній допомозі братньому сирійському народу», але без зазначення справжнього організатора акції - МО РФ. Цей вибір не випадковий. Це ще одна заготівка для розмивання факту окупації. Раніше «гуманітарну допомогу» з Криму хотіли доставити в Італію, розігравши навколо цього цілий спектакль. Ця маніпуляція мала відверто жалюгідний вигляд і викликала у італійців тільки роздратування», - підсумував автор публікації.

Як повідомлялося, Росія анексувала Крим в 2014 році. Москва аргументувала анексію українського півострова результатами проведеного в республіці «референдуму», законність якого не визнали Україна і більшість країн світу. Через анексію Криму США і Євросоюз запровадили санкції щодо РФ і ряду російських і кримських офіційних осіб.

Російська влада називає анексію українського півострова «відновленням історичної справедливості».