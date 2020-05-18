Більшість населення Китаю не має імунітету від коронавірусу - епідеміолог

Чжун Наньшань, провідний епідеміолог Китаю, заявив, що більшість населення країни не має імунітету від коронавірусу й застеріг від другої хвилі COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

«Китай і досі стоїть перед великим викликом – потенційною другою хвилею коронавірусної інфекції – через відсутність імунітету серед населення», - заявив Наньшань.

Епідеміолог при цьому додав, що такі обставини з імунітетом не відрізняються від ситуації в інших країнах.

Слід нагадати, що коронавірус, який спричинив пандемію та введення жорстких карантинних обмежень у багатьох державах світу, почав поширюватися з китайського міста Ухань у грудні 2019 року.

Епідеміолог Наньшань раніше вже наголошував, що влада міста Ухань замовчувала важливі подробиці про масштаби спалаху захворювання.

Станом на 18 травня у Китаї загалом виявили 82 954 пацієнтів з коронавірусом, а померли від хвороби 4634 людини (у неділю було зафіксовано перший за останній місяць летальний випадок).

Як повідомлялося, в світі на ранок 18 травня зафіксовано понад 4,8 мільйона випадків зараження коронавірусом.