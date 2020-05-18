Більшість населення Китаю не має імунітету від коронавірусу - епідеміолог
Про це повідомляє CNN.
«Китай і досі стоїть перед великим викликом – потенційною другою хвилею коронавірусної інфекції – через відсутність імунітету серед населення», - заявив Наньшань.
Епідеміолог при цьому додав, що такі обставини з імунітетом не відрізняються від ситуації в інших країнах.
Слід нагадати, що коронавірус, який спричинив пандемію та введення жорстких карантинних обмежень у багатьох державах світу, почав поширюватися з китайського міста Ухань у грудні 2019 року.
Епідеміолог Наньшань раніше вже наголошував, що влада міста Ухань замовчувала важливі подробиці про масштаби спалаху захворювання.
Станом на 18 травня у Китаї загалом виявили 82 954 пацієнтів з коронавірусом, а померли від хвороби 4634 людини (у неділю було зафіксовано перший за останній місяць летальний випадок).
Як повідомлялося, в світі на ранок 18 травня зафіксовано понад 4,8 мільйона випадків зараження коронавірусом.