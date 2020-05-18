Португальців готують до тривалого співіснування з COVID-19

Новий коронавірус може поширюватися у суспільстві ще тривалий час, ставши для людства звичним.

Таку думку висловила керівник Департаменту охорони здоров’я Португалії Граса Фрейтас, повідомляє Xinhua.

“Ліпше підготуватися до того, що цей вірус стане звичним у нашому житті”, - сказала Фрейтас.

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За її словами, незалежно від створення чи відсутності вакцини, слід очікувати, що “люди набуватимуть імунітету й вірус ставатиме менш агресивним”.

“Краще, якщо у нас буде вакцина. Якщо ж цього не трапиться, доведеться жити із вірусом до появи натурального імунітету”, - зазначила вона.

Xinhua нагадує, що в понеділок у Португалії розпочинається другий етап послаблення карантину, який передбачає відкриття ресторанів й кафе з обмеженою посадкою, відновлення занять у школах та повернення до роботи торговельних центрів площею до 400 кв. м

Додамо, що станом на неділю на території Португалії було виявлено понад 29 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 1 218 життів.