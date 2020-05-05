Португалія відкриває невеликі крамниці, перукарні та автосалони

Влада Португалії у рамках послаблення карантину відкрила невеликі магазини, перукарні та автосалони.

Про це інформує The Portugal News.

"Сьогодні перший робочий день у Португалії..., що відзначився відкриттям крамниць, перукарень, книгарень та автосалонів",- йдеться у повідомленні.

Згідно з правилами, крамниці зобов’язані забезпечити дотримання дистанції та інші заходи безпеки. Перукарні працюватимуть поки що лише за попередньою домовленістю з клієнтом.

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Обов’язкове використання масок в крамницях площею до 200 квадратних метрів з відкритими дверима на вулицю є однією з умов поновлення роботи, у перукарнях та подібних підприємствах послуги повинні надаватися за попередньою домовленістю.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 645 539, з них 252 396 летальних, одужало 1 195 059 осіб.