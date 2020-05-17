У Китаї виявили п'ять нових випадків коронавірусної інфекції
Про це пише Інтерфакс з посиланням на Держкомздрав КНР.
З п'яти активних випадків два ввезені з-за кордону (по одному в місто Тяньцзінь і провінцію Гуандун), три внутрішніх виявлені в провінції Цзілінь. З безсимптомних випадків 11 зафіксовані всередині країни, один - "імпортований", 515 безсимптомних носіїв коронавірусу знаходяться під наглядом медиків.
Не зафіксовано жодного летального результату, пов'язаного з коронавірусом.
Добою раніше повідомлялося про вісім нових випадків активного протікання викликаних коронавірусом захворювань і 13 безсимптомних хворих.
Нагадаємо: з грудня минулого року жертвами коронавірусу в Китаї стали 4 633 людини, зареєстровано 82 947 активних випадки зараження, з них 1,7 тисячі ввезених з-за кордону.
У медустановах країни продовжує проходити курс лікування 86 осіб, стан десяти оцінюється як важкий. Вилікувалися та виписані з лікарень понад 78 тисяч осіб.
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