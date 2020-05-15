У Білорусі зростає кількість хворих, за добу – 958 випадків коронавірусу

У Білорусі зареєстровано 27 730 випадків коронавірусу, приріст за добу - 958.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

"У Білорусі на 15 травня зареєстровано 27 730 осіб з позитивним тестом на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров'я, загалом у країні одужали й виписані 8 807 пацієнтів, померли - 156.

Також наголошується, що загалом у Білорусі проведено 321 705 тестів. За останню добу провели рекордну кількість тестів - 13 549.

Заступник міністра охорони здоров'я Олена Богдан заявила, що Білорусь виходить на плато. Однак пік, судячи зі статистики, ще не пройдений.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 15 травня коронавірус COVID-19 діагностували у 4 526 905 осіб, з них - 303 405 людини померли, 1 704 268 осіб одужали.

Фото: TUT.BY