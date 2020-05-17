У Франції вже відкрили пляжі та доступ до водойм

У Франції у рамках імплементації національної стратегії виходу з карантину дозволили відвідування пляжів і доступ до водойм, водночас ресторани і бари залишаються відкритими.

Відповідні накази підписав міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Було видано 290 наказів про дозвіл доступу до пляжів, озер та водойм. Це було погоджено відповідно до вимог ретельно відстежувати ситуацію й дотриматись санітарних правил", - заявив глава МВС Франції.

У Франції з 11 травня триває реалізація національної стратегії поступового виходу з режиму карантину.

Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, перукарські салони, заклади органів влади, невеликі музеї та бібліотеки.

Громадянам дозволено вільне пересування. Водночас діє заборона до кінця травня на роботу ресторанів і барів, виставкових центрів, проведення публічних релігійних обрядів. Також уряд забезпечив захисними масками, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті.

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Натомість до 15 червня у країні закриті кордони. Надзвичайний санітарний стан продовжений до 10 липня.

Фото: АА