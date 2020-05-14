Франція визначила наступні етапи виходу з карантину

Рада міністрів Франції провела своє перше після пом’якшення карантину засідання, у якому взяв участь президент Емманюель Макрон і на якому йшлося про подальші кроки у протистоянні пандемії COVID-19.

Про його результати поінформувала прессекретар уряду Франції Сібет Ндіає, повідомляє французьке видання Le Progres.

«Шлях, який ми обрали є правильним, але рано оголошувати перемогу», - процитувала президента речниця уряду.

За її словами, новий етап виходу з карантину розпочнеться 2 червня, залежно від розвитку ситуації з COVID-19. Наступний, пов'язаний з літнім сезоном, «поставить конкретні питання щодо подорожей у країні та за кордон». Його дату буде оголошено згодом, оскільки, за словами Макрона, це «потребує європейської координації». Насамкінець, заявила Сібет Ндіає, президент згадав «третій термін, який буде можливим залежно від ситуації, якщо вона погіршиться».

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Крім того, Рада міністрів вирішила заохотити медиків, що протистоять епідемії коронавірусу. Найближчими тижнями вони отримають грошові компенсації за свою роботу.

«Цей бонус, обіцяний Емманюелем Макроном наприкінці березня та визначений урядом у середині квітня, становитиме щонайменше 500 євро для усього медперсоналу лікарень та по 1500 євро для тих, хто працює з пацієнтами COVID-19», - сказала речниця французького уряду.

За її словами, ця компенсація буде звільнена від податків та соціальних внесків.

Уряд також розглянув питання про можливе зняття обмежувальних заходів на прогулянки у паркових зонах Парижа, вирішивши, що парки та сквери столиці залишаться закритими для відвідування. «Це доцільний захід, зважаючи на циркуляцію вірусу в Паризькому регіоні», - заявила прессекретар уряду.

На цей час загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Франції сягнула 178 060, з них померло 27 074 особи. У лікарнях перебуває 21 071 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19. За минулу добу в лікарні надійшли 543 нових хворих з цим же діагнозом.

У світі коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у 4 444 855 осіб, з них 298 416 померло, 1 668 901 особа одужала.

Як повідомлялося, у Франції з п 11 травня розпочався перший етап виходу з режиму карантину.

фото: АА