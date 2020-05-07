Франція з 12 травня відчиняє майже усі школи

Уряд Франції в рамках пом’якшення карантину з 12 травня відкриє 90% шкіл, за парти сядуть 1 мільйон учнів, і до роботи повернуться 130 тисяч вчителів.

Про це заявив міністр національної освіти Франції Жан-Мішель Бланкер, повідомляє у Twitter Le Рarisien.

«З 12 травня відкриється від 85% до 90% шкіл: це 1 мільйон учнів та 130 000 учителів», - зазначає видання.

Цього тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що школи відкриватимуться з 11 травня поступово, і в класах буде менше учнів. Перший етап карантину у Франції триватиме до 11 травня. Далі, згідно з національною стратегією, його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. При цьому надзвичайний санітарний стан триватиме до 24 липня.

З 11 травня в країні будуть дозволені масові заходи з участю не більше 10 людей. Наступного тижня планують дозволити роботу магазинів. Але кінотеатри, театри, виставкові центри, торговельні центри, ресторани і кафе залишатимуться закритими до кінця травня.

Зараз запроваджений у Франції режим самоізоляції передбачає, що для виходу з дому громадянам треба заповнювати спеціальний сертифікат або активізувати QR-код із зазначенням персональних даних. За порушення режиму – штраф від 135 до 4 тис. євро або позбавлення волі на строк до шести місяців.