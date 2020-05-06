Французькі компанії пропонують часткове працевлаштування 12,1 мільйона громадян

Майже 1 млн французьких компаній готові працевлаштувати на короткий робочий день 12,1 млн громадян.

Про це заявила міністр праці Франції Мюріель Пеніко в ефірі радіостанції Europe 1.

«Сьогодні станом на ранок ми отримали запити від майже мільйона компаній, 998 тисяч на 12,1 мільйона працівників, так що насправді, я сподіваюся, що ми близькі до зменшення часткового безробіття», - сказала вона.

За її словами, працевлаштування на короткий робочий день гарантує працівникам 84% їх чистої зарплати (100% - при мінімальній заробітній платі), яку держава та страхові компанії по безробіттю відшкодовують роботодавцям у повному обсязі.

Водночас, із червня французький уряд має намір скоротити свою частку у цих відшкодуваннях, щоб заохотити відновлення економічної діяльності в рамках плану виходу з карантину.

«З моменту, коли економічний двигун може перезапуститись, логічно, щоб ми підтримували відновлення діяльності, це також сприяє роботодавцям», - сказала міністерка.

Пеніко також заявила, що батьки, які не бажають відправляти своїх дітей до школи після скасування обмежувальних заходів, зможуть продовжувати користуватися частковою допомогою з безробіття у травні.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції зафіксовано рекордне зростання кількості безробітних унаслідок пандемії COVID-19 та обмежувальних заходів уряду. Тільки у березні зростання становило + 7,1% або на 246 100 осіб більше, ніж у лютому. Усього кількість безробітних становить 3 732 500.

Станом на 6 травня, у Франції зафіксовано 170 551 випадок захворювання на COVID-19, з яких 25 531 летальний, видужало 52 736 осіб.