Франція дасть майже €800 мільйонів на боротьбу з COVID-19 в Африці

Франція залучить €794 мільйонів для протистояння пандемії коронавірусу в країнах Африки.

Про це йдеться у заяві МЗС Франції, оприлюдненій на його офіційній сторінці у Twitter.

"#Covid19 | Франція залучає 794 млн євро, щоб допомогти Африці впоратися з пандемією в чотирьох основних сферах: охорона здоров'я, наукові дослідження, гуманітарна та економічна галузі", - йдеться у заяві.

#Covid19 | La France 🇫🇷 se mobilise à hauteur de 794 millions d’€ pour aider l'#Afrique à faire face à la pandémie dans quatre grands domaines : sanitaire, recherche, humanitaire & économique



👉 Une réponse ciblée et partenariale à cette crise mondiale : https://t.co/K5BZWPz1pc pic.twitter.com/7Cmd2aEueV — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) May 5, 2020

Як повідомляв Укрінформ, ВООЗ серйозно занепокоєна зростанням кількості інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 в Африці, Східній Європі, Латинській Америці та деяких країнах Азії, тому говорити про завершення пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 поки не доводиться. На Африканському континенті хвороба поширюється повільніше, ніж в Азії чи Європі, але вікно можливостей звужується щодня.

У ВООЗ підрахували, що кількість захворювань COVID-19 в Африці може збільшитися до 10 мільйонів за півроку. Після повільного початку зареєстровано раптове збільшення кількості захворювань, їх рівень підскочив упродовж останнього тижня на більш ніж 40%. Статистика свідчить про понад 40 тисяч хворих і 1 600 померлих.

Фото: ЕРА