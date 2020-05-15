У Франції пандемія йде на спад: за добу - 126 померлих

У Франції інфікованими коронавірусом залишаються понад 140 тис. осіб. За добу від COVID-19 померли 126 людей.

Про це інформує Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 14 травня у Франції підтверджено 141 356 випадків інфікування коронавірусом; 27 425 людей померли; 2 299 пацієнтів залишаються в реанімації; 59 605 осіб виписано з лікарень після одужання.

Як також повідомляється, за попередню добу було зафіксовано 126 летальних випадків від COVID-19; виявлено 622 нових інфікованих на коронавірус; госпіталізовано 542 пацієнти; 970 людей одужали; 69 осіб залишили відділення інтенсивної терапії.

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Ці показники засвідчують уповільнення темпів пандемії у Франції.

У країні реалізовується національна стратегія виходу з карантину.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est