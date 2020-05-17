У Британії зросла кількість померлих унаслідок пандемії коронавірусу

У Британії зросла кількість померлих унаслідок пандемії коронавірусу

Укрінформ
У Великій Британії зросла щоденна кількість смертей, спричинених коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє у Twitter Департамент охорони здоров'я та соціального захисту Британії.

Протягом останньої доби у Британії було зафіксовано 468 летальних випадків. Загалом з початку епідемії COVID-19 у країні зафіксовано вже 34 466 летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою.

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Упродовж останньої доби у Сполученому Королівстві підтверджено 3 451 новий випадок захворювання, загальна кількість випадків COVID-19 зросла до 240 161.

У Британії від початку епідемії проведено 2 489 563 тестів на COVID-19.

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Як раніше повідомляло агентство, станом на 22-00 у світі зафіксовано 4 686 682 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. 

Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 вже померла 310 801 людина. 

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