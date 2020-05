У Британії зросла кількість померлих унаслідок пандемії коронавірусу

Про це повідомляє у Twitter Департамент охорони здоров'я та соціального захисту Британії.

Протягом останньої доби у Британії було зафіксовано 468 летальних випадків. Загалом з початку епідемії COVID-19 у країні зафіксовано вже 34 466 летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою.

Упродовж останньої доби у Сполученому Королівстві підтверджено 3 451 новий випадок захворювання, загальна кількість випадків COVID-19 зросла до 240 161.

As of 9am 16 May, there have been 2,489,563 tests, with 136,486 tests on 15 May.



1,742,028 people have been tested of which 240,161 tested positive.



As of 5pm on 15 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 34,466 have sadly died. pic.twitter.com/NUmxLoGRgx