Британія запровадила перший етап ослаблення карантину

У Великобританії з 13 травня починається перший етап послаблення карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу.

Про це пише ТАСС.

Відзначається, що людям буде дозволено займатися спортом на вулиці, засмагати, здійснювати поїздки на автомобілі до місць проведення дозвілля.

Також зміняться правила перебування на вулиці. Тепер люди, що проживають разом, зможуть проводити час на вулиці зі своїми знайомими, друзями або родичами, але в кожному випадку лише з однією людиною і на відстані не менше двох метрів.

Дозволяється грати в футбол, теніс або гольф. При цьому контактні спортивні ігри − лише для людей, які живуть разом.

Починаючи із середи на роботу вийдуть представники будівельних фірм і різних секторів промисловості, які не можуть працювати з дому. При цьому влада закликає людей менше користуватися громадським транспортом і добиратися на роботу пішки, на велосипеді або на особистому транспорті.

Заходи будуть ослаблені лише в Англії й поки не торкнуться Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

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Одночасно з 13 травня збільшено штрафи за недотримання карантину з 60 фунтів (близько 1,9 тисячі гривень) до 100 фунтів (близько 3,3 тисячі гривень) за перше порушення. При повторних випадках максимальна сума штрафу може дійти до 3,2 тисячі фунтів (близько 105 тисяч гривень).

При цьому влада готується відправляти на карантин всіх, хто прибуває до країни.

Також уряд рекомендував жителям країни закривати обличчя або носити саморобні тканинні маски в місцях масового скупчення людей, у першу чергу в магазинах та громадському транспорті.

Згідно з опублікованим планом, наступні два етапи послаблення карантину стартують в червні й липні.

З 1 червня частина дітей може повернутися до школи, відкриється низка магазинів, які не торгують харчами або продуктами першої необхідності. Буде дозволено проводити спортивні та культурні заходи без глядачів.

З липня в країні планують відкрити перукарні, салони краси, паби, ресторани, церкви, готелі та деякі кінотеатри. Проте в закладах повинно забезпечуватися дотримання заходів соціального дистанціювання.