У Британії прогнозують найбільше падіння економіки за 300 років

Банк Англії прогнозує, що цьогоріч економіка країни може впасти на 14% через пандемію коронавірусу. Це є найбільшим падінням із 1706 року.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на дані центральної банківської установи Великої Британії.

«Банк Англії прогнозує, що ВВП Великої Британії цьогоріч скоротиться на 14%, а рівень безробіття підвищиться до 8% через коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Якщо прогноз стане реальністю, то це буде найбільше падіння економіки для Великої Британії з 1706 року.

Водночас британський Центробанк залишив базову ставку на рекордно-низькому рівні 0,1%.

У Банку Англії зауважили, що реалізація прогнозу залежатиме від фінансової підтримки з боку самого Банку та уряду країни.

Зазначається, що наступного року ВВП Великої Британії може зрости на 15% в разі стрімкого оживлення економічної діяльності в країні.