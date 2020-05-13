У Британії - найбільше падіння економіки з 2008 року

У Великій Британії зафіксували найглибше падіння економіки з часу фінансової кризи 2008 року у І кварталі 2020 року через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на дані Офісу національної статистики.

«Це найбільше квартальне падіння з часів глобальної фінансової кризи, воно відображає накладення обмежень на охорону здоров'я та добровільне соціальне дистанціювання, запроваджене у відповідь на пандемію COVID-19», - зазначила старший економіст з Capital Economics Рут Грегорі.

Економіка Великої Британії в І кварталі 2020 року, коли були введені обмеження через коронавірус, показала стрімке падіння вперше з часів фінансової кризи у 2008 році.

Як зазначається, у І кварталі 2020 року зафіксували падіння економічного зростання на 2%, після нульового зростання в останньому кварталі 2019 року.

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Грегорі зазначила: дані показують, що економіка країни «вже перебуває у вільному падінні впродовж двох тижнів після введення обмежень», введених для стримування епідемії коронавірусу.

За її оцінкою, у ІІ кварталі очікується ще більше зниження темпів економічного зростання, перш ніж економіка почне поступово відновлюватися.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 травня на коронавірус COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них – 292 893 людини померли, 1 602 443 – одужали.

За даними Worldmeter, у трійку лідерів за кількістю хворих входять США (1 408 636 осіб), Іспанія (269 520) та РФ (232 243). На четвертому місці – Велика Британія (226 463).

У Британії зафіксовано 226 463 хворих на COVID-19, з яких 32 692 померли.

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