Німеччина послаблює та знімає контроль на кордонах: з якими країнами

ФРН з суботи, 16 травня, послаблюється введений 2 місяці тому контроль на кордонах з Австрією, Францією і Швейцарією, а з Люксембургом знятий повністю.

Таке рішення було прийняте в результаті консультацій міністра внутрішніх справ ФРН Горста Зеегофера з колегами сусідніх країн, а також керівництвом відповідних прикордонних федеральних земель Німеччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прийняте рішення про адаптацію прикордонного режиму наприкінці цього тижня, виходячи з розвитку ситуації з зараженнями», - пояснили в МВС.

Зазначається, що повністю знято всі обмеження на кордоні з Люксембургом.

На кордонах з Австрією, Францією та Швейцарією внутрішній прикордонний контроль буде проводитися до 15 червня, але з 16 травня виїхати в сусідню країну або в’їхати з неї буде простіше. Так, відтепер дозволено перетинати кордон з діловою метою, а також з поважних сімейних причин або у випадку наявності нерухомості в сусідній країні. Треба лише заповнити роздрукований зазделегидь формуляр, у якому вказати причин подорожі.

Незрозумілою залишається ситуація на кордонах з Чехією та Польщею, з якими Німеччина формально не вводила заборону, але її ввели ці країни.

З суботи федеральна поліція також послабила суворі правила в'їзду іноземців в Німеччину. Відтепер мандрівники без німецького громадянства можуть відвідувати подружжя та родичів у ФРН, а також важливі сімейні заходи. В’їзд також допускається з метою навчання або професійної підготовки, або для того, щоб доглядати за житлом, яке людина орендує.

Поїздки з туристичною метою або шопінгу залишаються забороненими для всіх країн.

Станом на ранок 16 травня у світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли.