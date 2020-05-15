Евросоюз завершив евакуацію громадян після спалаху COVID-19

Високий представник ЄС Жозеп Боррель оголосив про успішне завершення операції з повернення до Європи громадян ЄС, які вимушено залишалися за кордоном через пандемією коронавірусу та карантинні заходи.

Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка пройшла в режимі телеконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Радий, що сьогодні можу повідомити: місія з репатріації є завершеною. Йдеться про репатріацію громадян ЄС, які були заблоковані за кордоном через транспортні обмеження у зв'язку з коронавірусом. Це була безпрецедентна співпраця. Європейський Союз і країни-члени зробили все, щоб забезпечити повернення додому з третіх країн близько 600 тисяч європейських громадян», - сказав Боррель.

Він зауважив, що на початку операції очікувалося, що репатріації потребуватимуть близько 100 тисяч європейців, але, згодом з'ясувалося, що їх понад 600 тисяч.

«Ми знаємо, що ще є близько 10 тисяч європейців, які очікують на повернення. Це не таке велике число, але їх теж треба повернути. Ми будемо продовжувати наші зусилля з використанням стандартних консульських засобів. Тож я можу оголосити про успішне завершення роботи Європейської служби зовнішніх дій і оперативної групи, яку ми створили для вирішення цієї унікальної ситуації», - додав Боррель.

Як повідомлялося, у світі станом на 15 травня COVID-19 діагностували у 4 526 905 осіб, з них – 303 405 осіб померли, 1 704 268 одужали.

Фото: Belga