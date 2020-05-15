Евакуаційними рейсами повернулись з-за кордону ще понад 580 українців

В аеропорту “Бориспіль” прикордонники оформили понад 580 осіб, які прибули літаками з Женеви, Бангкока, Франкфурта, Баку та Анкари.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Минулої доби аеропорт «Бориспіль» прийняв 5 пасажирських чартерних та спеціальних авіарейсів. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили 581 особу, які прибули літаками з Женеви, Бангкока, Франкфурта, Баку та Анкари”, - йдеться у повідомленні.

В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття, поінформували у відомстві.

З-поміж прибулих громадян – 167 осіб погодилися та відбули на обсервацію. Решта пасажирів встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома» прикордонники перевірили під час паспортного контролю.

Як зазначають у ДПСУ, загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 16,2 тис. осіб.

Як повідомлялося, наприкінці квітня для евакуації українців з-за кордону відновили спеціальні рейси.

Станом на ранок 15 травня в Україні підтверджено 17 330 випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки.

Фото: ДПСУ