Туреччина пояснила, чому не пропустила літак з гумдопомогою для Кіпру

Літак, який віз гуманітарний вантаж з Китаю на Кіпр, не отримав дозволу на використання повітряного простору Туреччини, оскільки заздалегідь, встановленим порядком не подав заявку на проліт.

Про це заявили в МЗС Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до визначеної нами політики щодо Грецької адміністрації Кіпру (GCA), дозвіл на переліт через повітряний простір Туреччини не надається літакам, зареєстрованим GCA, або літакам, які перевозять вантажі до та з GCA», - повідомив речник МЗС Хамі Аксой.

Він вказав, що дозвіл може бути надано на проліт, якщо здійснюється перевезення хворих, евакуаційні польоти та рейси, що перевозять медичні засоби з гуманітарних міркувань, а також випадки технічної чи аварійної посадки.

«Повітряне судно, про яке йде мова, вилетіло з КНР, не подало своєчасного запиту на дозвіл, що здійснюється перед польотом, і вимагало дозволу на переліт з декларацією про посадку в Ларнаці, лише під час наближення до повітряного простору Туреччини», - поясним речник.

За його словами, якби запит було подано вчасно, дозвіл міг бути наданий з огляду на гуманітарний вантаж, який перевозив літак.

Як відомо, Туреччина не пропустила літак, який віз з Китаю до Ларнаки медичний вантаж, зокрема захисні костюми, маски, медичне обладнання. Після відмови на дозвіл прольоту повітряним простором Туреччини, літак змінив курс та після дозаправки вирушив до Ларнаки, оминаючи повітряний простір Туреччини.