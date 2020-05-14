Сенатор США пішов з посади голови Комітету з розвідки через скандал з акціями

Сенатор-республіканець Річард Берр пішов з посади голови Комітету з розвідки через скандал, пов'язаний з продажем ним акцій після того, як на таємній зустрічі він дізнався про загрозу пандемії COVID-19.

Про це повідомляє в четвер телеканал CNN.

"Лідер більшості у Сенаті Мітч Мак-Коннелл зробив заяву в четвер, що Берр зв’язався з ним уранці й повідомив про своє рішення відмовитися від посади голови Комітету з питань розвідки під час розслідування", - зазначається в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що ФБР отримало ордер на проведення обшуку у сенатора Берра в межах кримінального розслідування. Його підозрюють у порушенні закону, який забороняє членам Конгресу проводити операції з цінними паперами на основі інформації, яку їм надають у робочих справах.

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Як повідомлялося, Річард Берр продав більшу частину акцій перед початком запровадження у США карантинних заходів та зупинки глобальної економіки. Це сталося одразу після таємної зустрічі, на якій обговорювалися можливі наслідки поширення коронавірусу у світі.