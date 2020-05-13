Сенат США розгляне законопроєкт про санкції проти Китаю через коронавірус

Група сенаторів США внесла на розгляд Сенату законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти Китаю за відмову співпрацювати при з’ясуванні причин виникнення пандемії COVID-19.

Автором законопроєкту став сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляється на сайті політика.

«Я переконаний, що без обману з боку Комуністичної партії Китаю вірус не опинився б тут, у США... Китай ніколи не буде співпрацювати в рамках серйозного розслідування, доки його не змусять. Цей жорсткий законодавчий акт буде накладати санкції на Китай, поки він не почне співпрацювати зі слідчими», - наголосив Грем.

Відповідно до запропонованого законопроєкту, протягом 60 днів Китай повинен надати всі необхідні дані для розслідування, яке ведеться США, їхніми союзниками або структурами ООН.

Крім того, китайська влада повинна закрити ринки, де продають диких тварин, а також звільнити затриманих в Гонконзі активістів.

В іншому випадку США можуть заморожувати китайські активи, запроваджувати заборону на в'їзд для китайських офіційних осіб, а також забороняти американським фінансовим інститутам видавати кредити і страхувати китайські підприємства.

Грема підтримали ще восьмеро сенаторів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше CNN з посиланням на джерела писало, що влада Сполучених Штатів працює над масштабним пакетом покарання, у тому числі санкцій проти Китаю через його навмисні дії у спробах приховати справжні масштаби поширення коронавірусу.