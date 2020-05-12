Епідемія COVID-19: київський суд отримав позов про бездіяльність влади України й Китаю

Громадська організація звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо встановлення бездіяльності уряду Китаю, низки державних органів України та народних депутатів, що призвела до поширення COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Як зазначається, у позові відповідачами визначено Державну раду Китайської Народної Республіки, Офіс Президента України, Кабінет міністрів України, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство соціальної політики, Службу безпеки України, Офіс генерального прокурора, експрем’єр-міністра Олексія Гончарука, колишніх міністрів охорони здоров’я Зоряну Скалецьку та Іллю Ємця, а також 48 народних депутатів України – членів парламентських комітетів з питань бюджету та з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

«Громадська організація, яка виступає позивачем, просить суд визнати бездіяльність вказаних відповідачів щодо невжиття належних заходів реагування, спрямованих на захист населення від інфекційних хвороб та запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», - ідеться в повідомленні.

Загалом позов містить 9 вимог, серед яких – зобов’язати уряд КНР виплатити усі цивільно-правові збитки та реституцію, встановлені нормами міжнародного права; зобов’язати Кабмін розробити та виконати відповідні державні цільові програми та санітарно-протиепідемічні правила і норми на виконання Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб», а МОЗ - забезпечити проведення комплексних клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, раніше у США понад 5 тис. громадян приєдналися до колективного позову, поданого до суду у Флориді, автори якого вимагають від уряду Китаю компенсації за шкоду, заподіяну COVID-19. Позивачі стверджують, що зазнали величезних втрат через недбалість Пекіна, який допустив поширення коронавіруса в усьому світі.

Потенційний позов США до Китаю за шкоду від коронавірусу може сягнути $1,2 трлн.