Японія може достроково скасувати надзвичайний стан у деяких префектурах
Про це повідомляє NHK.
"Обмеження можуть бути послаблені більш ніж у 30 префектурах, де кількість випадків зараження коронавірусом знизилася", - йдеться у повідомленні.
Очікується, що обмеження збережуться в деяких префектурах, зокрема у Токіо.
У понеділок прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе повідомив, що зробить заяву після консультацій з експертною групою.
До складу цієї групи увійдуть також економічні експерти, які повинні будуть допомогти уряду знайти баланс між запобіганням поширенню коронавірусу і відновленням економіки.
7 квітня уряд Японії оголосив надзвичайний стан в Токіо і шести інших префектурах. Пізніше він був продовжений у всій країні до 31 травня.
Наразі у Японії налічується майже 16 тисяч підтверджених випадків COVID-19. Кількість загиблих становить понад 650 осіб.
Як повідомлялося, у світі зареєстровано 4 324 735 випадків зараження коронавірусом, серед яких 291 725 летальних, одужали від недуги 1 571 071 особа.