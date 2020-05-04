Японія продовжила надзвичайний стан до 31 травня

Прем'єр-міністр Японії Шіндзо Абе вирішив продовжити режим надзвичайного стану, запровадженого через пандемію коронавірусу, до 31 травня.

Про це повідомляє Japan Today.

"Я продовжую період дії режиму надзвичайного стану, який я оголосив 7 квітня, до 31 травня. Цей режим поширюється на всі префектури країни", - сказав Абе.

Оголошений у Японії на місяць надзвичайний стан спочатку охоплював Токіо та ще шість регіонів, однак пізніше його дія поширилася на всю країну.

Він мав закінчитися цього тижня, але міністр щодо боротьби з коронавірусом Ясутоші Нішимура заявив, що кількість нових випадків захворювання все ще зростає.

Наразі в Японії зафіксовано понад 15 тисяч випадків захворювання на COVID-19, з них 510 летальних.

Надзвичайний стан у Японії не передбачає таких суворих заходів, які запроваджені в країнах Європи та США. Губернаторам префектур дозволено лише закликати людей залишатися вдома, а компанії - призупинити роботу.

Японські чиновники не мають права змусити громадян дотримуватися вимог, за порушення яких, до речі, не передбачено покарання.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 585 108, з них 248 655 летальних, одужало 1 161 994 людини.