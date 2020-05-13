Демократи представили законопроєкт з $3 трильйонами підтримки для американців

Демократи в Палаті представників США оприлюднили останню редакцію законопроєкту з допомогою в період пандемії, що передбачає виділення $3 трлн в якості продовольчої підтримки, стимулюючих виплат, та іншої допомоги.

Очікується, що голосування в нижній палаті відбудеться в п'ятницю, повідомляє The Hill.

"Ми не повинні економити на дрібницях для людей зараз, бо якщо ми цього не зробимо, пізніше це коштуватиме життями й засобами до існування", - заявила в Капітолії спікер Палати представників конгресвумен від демократів Ненсі Пелосі.

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Проєкт закону охоплює 1815 сторінок та передбачає виділення приблизно $3 трлн на витрати, які демократи називають пріоритетними. У тому числі, йдеться про фінансування продовольчої допомоги, підтримки самоврядування на ріні штатів і округів, витрати на можливе голосування поштою на виборах до Білого дому й Конгресу США в листопаді. Крім того, документ включає прямі стимулюючі виплати фізичним особам, а також надбавки лікарям, що борються з пандемією.

Республіканці поки що не підтримує таку суму допомоги, яку вони вважають непідйомною для національної економіки. У цьому зв'язку очікується протистояння за партійною ознакою, оскільки законопроєкт має бути прийнятий також Сенатом США, який контролюється республіканською більшістю.