У Конгресі США закликали покарати російський режим за політичні переслідування

Проєкт нової резолюції Конгресу США, представлений у понеділок, закликає російський режим звільнити всіх політичних в'язнів та пропонує уряду США запровадити нові санкції проти РФ через порушення прав людини.

Про це йдеться в повідомленні Комітету в міжнародних справах Палати представників США.

"Володимир Путін — жорстокий авторитарний лідер з тривалою історією придушення громадянських свобод, у томі числі свободи преси, свободи слова, політичної опозиції та демократії. Варто лише згадати жорстоке вбивство критика путінського режиму Бориса Нємцова, щоб побачити, як Путін брутально пригнічує тих, хто виступає проти нього", - заявив у цьому зв'язку автор резолюції конгресмен від демократів Еліот Енгель.

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Він підкреслив, що в такий спосіб Конгрес США посилає рішучій двопартійний сигнал на підтримку "героям, які ризикують їхнім життям за свободу та демократію".

Резолюція, зокрема, засуджує "практику політично мотивованого ув'язнення" в Росії та закликає негайно звільнити всіх політичних в'язнів. Крім того, у документі міститься заклик до уряду США ввести санкції проти осіб, відповідальних за таку форму порушень прав людини.

У резолюції також наголошується на необхідності звільнення журналістів, активістів громадянського суспільства, правозахисників, учасників мирних організацій та громадяни України в незаконно анексованому Криму.

Співавтором резолюції виступив також старший член комітету в міжнародних справах Палати представників конгресмен Майкл Маккол, який представляє Республіканську партію США.