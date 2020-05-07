Трамп поговорив з Путіним про коронавірус та контроль над озброєнням

Президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном з російським лідером Володимиром Путіним, обговоривши питання коронавірусу, а також можливості для досягнення нової угоди про контроль над озброєнням.

Про це офіційно поінформував у четвер Білий дім, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Президент Трамп підтвердив спрямованість США на досягнення ефективного контролю над озброєнням, що охоплює не тільки Росію, але й Китай, і висловив сподівання на подальші дискусії з метою уникнення високовартісної гонки озброєнь", - зауважили в адміністрації президента США.

Крім того, глава Білого дому і господар Кремля обговорили зусилля щодо протидії наслідкам COVID-19. У цьому зв'язку Трамп запропонував допомогу Росії.

"Президент Трамп підкреслив, що Сполучені Штати докладають усіх зусиль, щоби забезпечити захист для американців всередині країни, а також готові надати допомогу будь-якій державі, яка її потребує, в тому числі Росії", - зауважили в Білому домі.

Як повідомлялося, Дональд Трамп і Володимир Путін останнім часом регулярно зв'язуються телефоном. Зокрема, минулого місяця глави США і РФ обговорювали також ситуацію на ринку нафти у світі.