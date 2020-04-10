Трамп знову говорив з Путіним про нафту та коронавірус
Про це інформували в пресслужбі Білого дому за результатами розмови, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Президенти Трамп і Путін обговорили останні кроки, здійснені в боротьбі з пандемією коронавірусу, а також досягнення стабільності на світових енергетичних ринках", - зауважили з американського боку.
Крім того, в Білому домі повідомили, що у розмові також були порушені "двосторонні й світові питання".
Це не перша розмова Дональда Трампа з російським лідером за останній тиждень.
Напередодні глава Білого дому заявив, що говорив з президентом Путіним і королем Саудівської Аравії Салманом ібн Абдул-Азізом Аль Саудом щодо нафтової угоди, досягнутої в рамках ОПЕК+. До цього президент США також підтримував зв'язок з лідерами країн у контексті досягнення угоди стабілізації цін на енергетичному ринку.