Трамп обговорив нафтову угоду з лідерами РФ та Саудівської Аравії

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним та королем Саудівської Аравії Салманом ібн Абдул-Азізом Аль Саудом щодо нафтової угоди, досягнутої в рамках ОПЕК+.

Про це Трамп заявив на брифінгу у Білому домі в четвер, повідомляє Fox Business.

"Я щойно розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним і королем Саудівської Аравії Салманом, і ми мали серйозну розмову про видобуток нафти та ОПЕК і про те, щоб наша промисловість працювала добре, а нафтова промисловість працювала краще, ніж зараз", - сказав Трамп.

За його словами, розмова вийшла «дуже гарною», вона тривала «годину-півтори».

Телефонний дзвінок є щонайменше другим, який Трамп організував за останні дні з лідерами країн. Під час минулих розмов Саудівську Аравію представляв син короля Салмана Мухаммед ібн Салман.

Як повідомляв Укрінформ, Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ на відеоконференції у четвер погодилася скоротити видобуток на 10 мільйонів барелів на день. РФ також погодилася на значні скорочення видобутку нафти.

Угода держав ОПЕК+ та більш широкої групи країн, що включала б США, має вирішальне значення для відновлення цін на нафту, які досягли 18-річного мінімуму. Не тільки нафтові компанії, а й цілі нафтозалежні економіки потребують відновлення цін на ринку, щоб збалансувати свої бюджети.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп може дати відповідь щодо приєднання США до угоди ОПЕК+.