Надлишок нафти у світі щодня може перевищувати 14 мільйонів барелів – генсек ОПЕК

У другому кварталі поточного року добовий надлишок нафти на світовому ринку може сягнути 14,7 млн барелів.

Про це заявив генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо на зустрічі країн ОПЕК+, яка відбулася у форматі відеоконференції, інформує сайт організації.

"З огляду на безпрецедентний дисбаланс попиту та пропозиції нафти, у другому кварталі 2020 року може утворитися колосальний надлишковий обсяг у розмірі 14,7 млн баталерів щодня", - заявив Баркіндо.

За його словами, глобальні потужності зберігання сирої нафти зараз трохи перевищують 1 млрд барелів. При нинішніх темпах зростання пропозиції світові сховища вже у травні можуть бути заповнені вщерть.

Генсек ОПЕК нагадав, що ще у березні прогнозоване зростання світового попиту на нафту для 2020 року було трохи нижчим 0,1 млн барелів на добу, однак "зараз ми спостерігаємо щодоби скорочення попиту на 6,8 млн барелів, у другому кварталі цей показник наблизиться до 12 млн барелів і надалі буде збільшуватися".

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Баркіндо також констатував, що ціна "кошика" ОПЕК впала з 52,7 долара за барель у березні до 20 доларів з на початку квітня – тобто більш як удвічі.