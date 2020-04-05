Трамп назвав ОПЕК незаконною структурою та картелем

Трамп назвав ОПЕК незаконною структурою та картелем

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що ОПЕК (організація країн, що видобувають нафту) є незаконною структурою, яка «знищує сама себе».

Глава Білого дому відзначив, що ОПЕК несправедливо ставиться до США.

"Я все життя виступав проти ОПЕК, тому що що це таке? Це незаконна структура, можете називати її картелем, можете називати її монополією. ОПЕК не могла б хвилювати мене менше, ніж вона хвилює мене зараз. ОПЕК відноситься несправедливо до США", - заявив Трамп.

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Президент США підтвердив готовність ввести мита на імпорт нафти для захисту "тисяч, десятків тисяч робочих місць в США".

Він також повідомив, що веде переговори з РФ і Саудівською Аравією над скороченням рівня видобутку нафти.

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Як раніше повідомляло агентство, Трамп закликав Росію та Саудівську Аравію скоротити видобуток нафти на 10 мільйонів барелів.

Фото: Білий дім

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