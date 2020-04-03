Трамп очікує, що РФ і Саудівська Аравія скоротять видобуток нафти на 10 мільйонів барелів

Трамп очікує, що РФ і Саудівська Аравія скоротять видобуток нафти на 10 мільйонів барелів

Укрінформ
Президент США заявив, що за підсумками майбутньої угоди між Саудівською Аравією і Росією щоденний видобуток нафти буде скорочено принаймні на 10 млн барелів.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Щойно поговорив з моїм другом, коронованим принцем Саудівської Аравії, який розмовляв з президентом Росії Путіним. Я сподіваюся й очікую, що вони скоротять приблизно на 10 млн барелів, а можливо й на значно більший показник, що в такому разі буде чудово для нафтогазової галузі!"- підкреслив глава Білого дому.

У іншому дописі він додав, що йдеться про скорочення видобутку нафти обсягом до 15 млн барелів за день. "Чудові новини для всіх", – резюмував президент США.

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Як повідомлялося, після скандальної відмови Москви виконувати домовленості в межах ОПЕК про скорочення видобутку нафти, Саудівська Аравія практично оголосила економічну війну РФ та різко опустила ціни на свої нафтові пропозиції. 

Фото: The White House

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