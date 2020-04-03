Трамп очікує, що РФ і Саудівська Аравія скоротять видобуток нафти на 10 мільйонів барелів

Президент США заявив, що за підсумками майбутньої угоди між Саудівською Аравією і Росією щоденний видобуток нафти буде скорочено принаймні на 10 млн барелів.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Щойно поговорив з моїм другом, коронованим принцем Саудівської Аравії, який розмовляв з президентом Росії Путіним. Я сподіваюся й очікую, що вони скоротять приблизно на 10 млн барелів, а можливо й на значно більший показник, що в такому разі буде чудово для нафтогазової галузі!"- підкреслив глава Білого дому.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

У іншому дописі він додав, що йдеться про скорочення видобутку нафти обсягом до 15 млн барелів за день. "Чудові новини для всіх", – резюмував президент США.

.....Could be as high as 15 Million Barrels. Good (GREAT) news for everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

Як повідомлялося, після скандальної відмови Москви виконувати домовленості в межах ОПЕК про скорочення видобутку нафти, Саудівська Аравія практично оголосила економічну війну РФ та різко опустила ціни на свої нафтові пропозиції.

Фото: The White House