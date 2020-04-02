Саудівська Аравія закликає провести термінову зустріч ОПЕК+

Саудівська Аравія закликає провести термінову зустріч ОПЕК+

Укрінформ
Саудівська Аравія закликає терміново провести зустріч Організації країн-експортерів нафти ОПЕК+ щодо угоди про відновлення балансу на ринку нафти.

Про це повідомляє SPA.

"Сьогодні Королівство закликає провести термінову зустріч групи ОПЕК та інших країн з метою досягнення справедливої угоди щодо відновлення бажаного балансу на ринку нафти", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це запрошення є частиною постійних зусиль Саудівської Аравії щодо підтримки світової економіки у цих виняткових обставинах.

Читайте також: Нафта подорожчала після заяви Трампа про "цінове перемир’я" між Саудівською Аравією і РФ

Нагадаємо, ціни на нафту у четвер різко підвищилися після того, як президент США Дональд Трамп висловив надію, що Саудівська Аравія та РФ незабаром укладуть угоду про припинення цінової війни.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-