Саудівська Аравія закликає провести термінову зустріч ОПЕК+

Саудівська Аравія закликає терміново провести зустріч Організації країн-експортерів нафти ОПЕК+ щодо угоди про відновлення балансу на ринку нафти.

Про це повідомляє SPA.

"Сьогодні Королівство закликає провести термінову зустріч групи ОПЕК та інших країн з метою досягнення справедливої угоди щодо відновлення бажаного балансу на ринку нафти", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це запрошення є частиною постійних зусиль Саудівської Аравії щодо підтримки світової економіки у цих виняткових обставинах.

Нагадаємо, ціни на нафту у четвер різко підвищилися після того, як президент США Дональд Трамп висловив надію, що Саудівська Аравія та РФ незабаром укладуть угоду про припинення цінової війни.