Нафта подорожчала після заяви Трампа про "цінове перемир’я" між Саудівською Аравією і РФ

Ціни на нафту у четвер різко підвищилися після того, як президент США Дональд Трамп висловив надію, що Саудівська Аравія і Росія незабаром укладуть угоду про припинення цінової війни.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля червневої нафти Brent становила $26,81 (+8,37%). Барель травневої нафти WTI торгувався по $21,71 (+6,89%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $26,35 і $20,48 відповідно.

Трамп заявив, що він нещодавно розмовляв з лідерами Росії і Саудівської Аравії і прийшов до висновку, що обидві країни підпишуть угоду, яка покладе край їх ціновій війні, протягом «кількох днів».

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Трамп також сказав, що зустрінеться з керівниками нафтових компаній, де, як очікується, він обговорить різні варіанти, які можуть допомогти галузі в умовах різкого падіння попиту, оскільки спалах коронавірусу підірвав виробничу активність і «відправив автомобілі на узбіччя».

Як повідомили два галузеві джерела, 1 квітня поставки Саудівської Аравії зросли до рекордних 12 млн б/с, незважаючи на падіння попиту і тиск США з метою припинити переповнення ринку.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA) комерційні запаси сирої нафти у США збільшилися за підсумками минулого тижня на 13,8 млн бар., що стало найбільшим тижневим зростанням з 2016 р. Аналітики очікують, що запаси продовжать зростати, оскільки нафтопереробні заводи обмежують випуск, а попит на бензин знизився.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 27,61 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 25,59 долара за барель, що на 85 центів вище рівня закриття торгів ($24,74).

фото: The White House