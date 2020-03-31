Суд просять заборонити укладати контракт із Коболєвим

Окружний адміністративний суд міста Києва просять заборонити Наглядовій раді вчиняти будь-які дії щодо укладання контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим.

Про це інформує пресслужба суду.

«Олексій Кучеренко просить суд заборонити Наглядовій раді вчиняти будь-які дії щодо укладання контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим. Відповідна заява про забезпечення позову надійшла до Окружного адміністративного суду міста Києва», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач просить ОАСК заборонити Наглядовій раді як органу управління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вчиняти будь-які дії щодо укладання нового, продовження існуючого контракту та/або внесення змін у нього з головою правління «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим.

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Наразі суд вирішує питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів продовжив контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на чотири роки - з 23 березня 2020 р. до 22 березня 2024 р.