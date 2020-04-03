Нафта дешевшає через сумніви, що скоротиться видобуток
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $28,42 за барель, що на $1,52 (5,08%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ф'ючерси злетіли в ціні на 21%.
Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $1,57 (6,20%) - до $23,75 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту зросла на 24,7% у порівнянні з попередньою сесією.
Сьогоднішнє падіння відображає скептицизм ринку з приводу укладення угоди про припинення цінової війни між Саудівською Аравією і Росією в разі, якщо до неї не приєднаються США. Крім того, не ясно, чи буде такого скорочення достатньо, щоб збалансувати ринок напередодні глибокого економічного спаду, викликаного драконівськими заходами щодо боротьби з пандемією COVID-19.
Президент США Дональд Трамп заявив, що обидві держави можуть скоротити видобуток на 10-15 млн бар./добу (б/д). Це безпрецедентний обсяг, що дорівнює 10-15% світової пропозиції. При цьому Трамп сказав, що не пропонував скоротити нафтовидобуток у США.
Підтримку нафтовим цінам надали повідомлення про те, що Саудівська Аравія хоче скликати екстрену зустріч ОПЕК+ для обговорення нової угоди. "Королівство закликає до термінового проведення зустрічі ОПЕК+ і групи інших країн з метою досягнення справедливої угоди, яка відновить баланс на нафтовому ринку", - йдеться в повідомленні державного інформаційного агентства країни.
«Важко повірити в те, що ОПЕК+ скоротить видобуток як мінімум на 10 млн б/д, оскільки масштаб такого скорочення буде занадто великим для цієї групи», - наголошується в аналітичній записці ING.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 28,46 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 29,71 долара за барель, що на 23 центи нижче за рівень закриття торгів ($29,94)