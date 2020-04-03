Нафта дешевшає через сумніви, що скоротиться видобуток

Ціни на нафту еталонних марок знижуються в ході торгів у п'ятницю після максимального в історії денного зростання напередодні.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $28,42 за барель, що на $1,52 (5,08%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ф'ючерси злетіли в ціні на 21%.

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $1,57 (6,20%) - до $23,75 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту зросла на 24,7% у порівнянні з попередньою сесією.

Сьогоднішнє падіння відображає скептицизм ринку з приводу укладення угоди про припинення цінової війни між Саудівською Аравією і Росією в разі, якщо до неї не приєднаються США. Крім того, не ясно, чи буде такого скорочення достатньо, щоб збалансувати ринок напередодні глибокого економічного спаду, викликаного драконівськими заходами щодо боротьби з пандемією COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявив, що обидві держави можуть скоротити видобуток на 10-15 млн бар./добу (б/д). Це безпрецедентний обсяг, що дорівнює 10-15% світової пропозиції. При цьому Трамп сказав, що не пропонував скоротити нафтовидобуток у США.

Підтримку нафтовим цінам надали повідомлення про те, що Саудівська Аравія хоче скликати екстрену зустріч ОПЕК+ для обговорення нової угоди. "Королівство закликає до термінового проведення зустрічі ОПЕК+ і групи інших країн з метою досягнення справедливої угоди, яка відновить баланс на нафтовому ринку", - йдеться в повідомленні державного інформаційного агентства країни.

«Важко повірити в те, що ОПЕК+ скоротить видобуток як мінімум на 10 млн б/д, оскільки масштаб такого скорочення буде занадто великим для цієї групи», - наголошується в аналітичній записці ING.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 28,46 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 29,71 долара за барель, що на 23 центи нижче за рівень закриття торгів ($29,94)