Засідання ОПЕК+ щодо цін на нафту перенесли на 9 квітня – Bloomberg

Засідання альянсу найбільших світових нафтовиробників ОПЕК+, заплановане на початок наступного тижня, перенесли на 9 квітня після нового дипломатичного демаршу Саудівської Аравії, яка в черговий раз звинуватила Кремль у брехні.

Про це повідомило в суботу агентство Bloomberg із посиланням на одного з делегатів альянсу, ознайомленого із ситуацією.

"ОПЕК+ відклала зустріч щодо припинення цінової війни в нафтовій галузі, у той час як Ер-Ріяд і Москва обмінюються шпильками щодо краху цін на нафту. Попередньо, альянс планує провести віртуальне засідання 9 квітня замість цього понеділка, як планувалося раніше", - зауважується в повідомленні.

Водночас зазначається, що інші країни також потребують більше часу для переговорів.

Очікується, що на засіданні мають обговорюватися заходи щодо стабілізації цін на нафту, насамперед, скорочення видобутку з боку Саудівської Аравії та Росії, які минулого місяця розпочали протистояння через маневри Кремля. Тим часом, Ер-Ріяд і Москва перед переговорами заявили, що не тільки вони, а й інші нафтовиробники також мають скоротити видобуток нафти.

Перенесення віртуальної зустрічі ОПЕК+ відбулося після того, як Саудівська Аравія здійснила різкий дипломатичний демарш проти президента РФ Володимира Путіна. У своїй заяві в суботу міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бен Фархан заявив, що коментарі Путіна зі звинуваченнями Ер-Ріяда у розриві пакту між двома країнами в березні, були "повністю позбавлені правди".

Як повідомлялося, після скандальної відмови Москви виконувати домовленості в межах ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти Саудівська Аравія практично оголосила економічну війну РФ та різко опустила ціни на свої нафтові пропозиції.