Держави ОПЕК+ досягли угоди для відновлення цін на нафту

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ на відеоконференції у четвер погодилася скоротити видобуток на 10 мільйонів барелів на день. РФ також погодилася на значні скорочення видобутку нафти.

Про це повідомляє BNN Bloomberg.

"Головні виробники нафти погодилися скоротити обсяг виробництва, оскільки члени коаліції ОПЕК+ подолали розбіжності з метою відновити ринок після впливу пандемії", - йдеться у повідомленні.

Угода держав ОПЕК + та більш широкої групи країн, що включала б США, має вирішальне значення для відновлення цін на нафту, які досягли 18-річного мінімуму. Не тільки нафтові компанії, але й цілі нафтозалежні економіки потребують відновлення цін на ринку, щоб збалансувати свої бюджети.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп може дати відповідь щодо приєднання США до угоди ОПЕК+.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні переговорів по нафтовому ринку у четвер ціна "кошику" ОПЕК для сирої нафти зменшилася до 21,19 долара за барель.

Формат ОПЕК+ включає в себе як учасників нафтового картелю, так і інших експортерів нафти. Всього до переговорів з метою врегулювання нафтового ринку було запрошено 36 нафтовидобувних країн.

Раніше на початку березня зустріч країн ОПЕК+ провалилася через позицію РФ, яка не погодилася на пропозицію Саудівської Аравії щодо подальшого скорочення видобутку. У результаті на нафтовому ринку виникла цінова війна, яка, поруч з наслідками коронакризи для світової економіки, обвалила ціну на нафту.

Фото: Bloomberg