Держави ОПЕК+ досягли угоди для відновлення цін на нафту
Про це повідомляє BNN Bloomberg.
"Головні виробники нафти погодилися скоротити обсяг виробництва, оскільки члени коаліції ОПЕК+ подолали розбіжності з метою відновити ринок після впливу пандемії", - йдеться у повідомленні.
Угода держав ОПЕК + та більш широкої групи країн, що включала б США, має вирішальне значення для відновлення цін на нафту, які досягли 18-річного мінімуму. Не тільки нафтові компанії, але й цілі нафтозалежні економіки потребують відновлення цін на ринку, щоб збалансувати свої бюджети.
У п'ятницю президент США Дональд Трамп може дати відповідь щодо приєднання США до угоди ОПЕК+.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні переговорів по нафтовому ринку у четвер ціна "кошику" ОПЕК для сирої нафти зменшилася до 21,19 долара за барель.
Формат ОПЕК+ включає в себе як учасників нафтового картелю, так і інших експортерів нафти. Всього до переговорів з метою врегулювання нафтового ринку було запрошено 36 нафтовидобувних країн.
Раніше на початку березня зустріч країн ОПЕК+ провалилася через позицію РФ, яка не погодилася на пропозицію Саудівської Аравії щодо подальшого скорочення видобутку. У результаті на нафтовому ринку виникла цінова війна, яка, поруч з наслідками коронакризи для світової економіки, обвалила ціну на нафту.
Фото: Bloomberg