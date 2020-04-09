Нафтовий кошик ОПЕК у середу подешевшав до $21,2 за барель

Напередодні переговорів по нафтовому ринку у четвер ціна "кошика" ОПЕК для сирої нафти зменшилася до 21,19 долара за барель.

Відповідні цифри оприлюднені на сайті Організації країн-експортерів нафти.

Відповідно до оцінок секретаріату ОПЕК, ціна "кошика" ОПЕК, яка є середнім арифметичним показником фізичних цін 13 сортів нафти, у середу склала 21,19 долара за барель. Днем раніше ціна кошика була 22,67 доларів за барель.

Як повідомлялося, у четвер має пройти телеконференція представників країн формату ОПЕК+ , який включає в себе як учасників нафтового картелю, так і інших експортерів нафти. Всього до переговорів з метою врегулювання нафтового ринку було запрошено 36 нафтовидобувних країн. Планується, що учасники відеоконференції обговорять скорочення об’ємів видобутку нафти. При цьому обсяги цих скорочень та доля кожної з країн є головним спірним питанням.

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Раніше на початку березня зустріч країн ОПЕК+ провалилася через позицію РФ, яка не погодилася на пропозицію Саудівської Аравії щодо подальшого скорочення видобутку. У результаті на нафтовому ринку виникла цінова війна, яка, поруч з наслідками корона-кризи для світової економіки, обвалила ціну на нафту.