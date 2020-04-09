Нафта продовжує зростати в ціні

Ціна на нафту в четвер, 9 квітня, продовжує зростати на тлі новин про готовність нафтовидобувних країн знизити виробництво сировини, попит на яку скоротився на третину в умовах коронавірусної пандемії.

Про це повідомляє сайт Investing.com.

"Нафта продовжує дорожчати в четвер на тлі новин про зближення позицій нафтовидобувних країн і їх готовність разом знизити виробництво сировини, попит на яку впав в умовах коронавірусної пандемії приблизно на 30%", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з інформацією, до 9:23 за Києвом червневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures збільшилися на $0,50 (1,52%) до закриття в середу і торгуються на рівні $33,34 за барель. Вчора вартість Brent зросла на $0,97 (3,04%) - до $32,84 за барель.

Ф'ючерси на WTI подорожчали дотепер у Нью-Йорку на $0,87 (3,47%) - до $25,96 за барель. 8 квітня травневий ф'ючерс на WTI збільшився на $1,46 (6,18%) - до $25,09 за барель.

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Як повідомлялося, в четвер відбудеться телеконференція, на якій країни ОПЕК та інші виробники сировини обговорять кроки щодо стабілізації ринку нафти.