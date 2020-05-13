Три чверті французів очікують нову хвилю захворювань на COVID-19

75% французів очікують другу хвилю захворювання на коронавірус.

Такі дані опитування соціологічною службою BVA у перший день пом’якшення обмежувальних заходів оприлюднила радіостанція Europe 1.

«Три чверті французів, або 75%, серед опитаних громадян передбачають другу хвилю епідемії та новий період карантину», - йдеться у дослідженні.

Більшість опитаних також висловлює занепокоєння у зв’язку зі своїми очікуваннями.

«Для 51% респондентів саме таке відчуття найкраще відображає їх психологічний стан, і лише 17% кажуть, що вони позбавилися негативних почуттів», - зазначають фахівці BVA .

Водночас 76% французів панічно бояться захворіти на COVID-19 або якщо хтось з їхніх близьким заразиться коронавірусом. Соціологи роблять висновок, що рівень побоювання COVID-19 у людей настільки ж сильний, як і на початку оголошення карантину. На додаток, 38% респондентів все ще вважають, що найгірше їх чекає попереду і тільки 18% вважає, що усе погане залишилося в минулому, тоді як 32% французів вважають, що ситуація залишатиметься стабільною.

Соціологи відзначають, що громадяни усе ще критично ставляться до антикризового управління уряду Франції, але рівень позитивних суджень зростає. У порівнянні з минулим тижнем - на 6%.

Відповідаючи на запитання, чим саме у першу чергу займуться люди після пом’якшення карантину, 73% респондентів відповіли, що зустрінуться з коханою людиною, 68% - пройдуться вулицею, 44, 42 і 40% опитаних - відвідають магазин, перукарню, базар відповідно. Трохи менше третини респондентів, 31%, підуть до друзів, а 36% - залишатиметься вдома.

Як повідомлялося раніше, у Франції з 11 травня, згідно з національною стратегією, розпочався перший етап виходу з карантину.

Фото: АА