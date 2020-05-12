У світі зафіксували більше 4,2 мільйона випадків Covid-19

Станом на ранок 12 травня 4 255 954 людини захворіли на коронавірус COVID-19, з них 1 527 496 осіб одужали, 287 332 – померли.

Про це повідомляється на сайті Worldometer.

Зазначається, що 46 936 осіб або 2% хворих знаходяться у серйозному або критичному стані.

Коронавірусну хворобу зафіксували у 212 країнах та територіях.

У трійку лідерів за кількістю хворих входять США (1 385 834 осіб), Іспанія 268 143) та Велика Британія (223 060). На четвертому місці – Російська Федерація (221 344). Далі йдуть Італія (219 814), Франція (177 423), Німеччина (172 576), Бразилія (169 594), Туреччина (139 771), Іран (109 286) та Китай (82 919). У США також зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19 – 81 795. Ще 262 225 осіб там одужали. За останню добу у США зареєстрували більше 18 тисяч нових випадків захворювання.

В Іспанії - понад 26 тисяч людей померли від коронавірусу та одужали майже 178 тисяч. За останню добу в країні зафіксовано більше 3,4 тисяч нових випадків хвороби.

У Британії від ускладнень, викликаних коронавірусом померли 32 тисячі хворих.

У Росії за добу підтвердили 11,6 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – 6,4 тисяч, у Великій Британії – 3,8 тисяч, в Іспанії – майже 3,5 тисяч.

У Китаї – за останню добу та ранок зафіксовано 18 нових хворих на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу було зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.