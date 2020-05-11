У Франції, Іспанії та Італії за порушення карантину виписали понад 2 мільйони штрафів

В Іспанії за порушення карантину, введеного через епідемію коронавірусу, поліція виписала 837 тисяч штрафів, а у Франції оформлено 915 тисяч таких порушень.

Про це повідомляє NOS.

У статті зазначається, що під час пандемії коронавірусу іспанська поліція виписала 837 тисяч штрафів розміром від €600 за прогулянку по вулиці або виїзд з міста, до €10 000 за серйозніші порушення. Також 7,5 тисяч іспанців було заарештовано.

В Італії місцева поліція з 11 березня по 3 травня встигла оформити 418 222 порушень. Розмір штрафу від 206 євро 3000 євро або 3 місяці в'язниці.

У Франції з середини березня до початку травня було оформлено 915 000 порушень карантину. Розмір штрафу 135 євро.

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Як раніше повідомлялося, у світі зареєстровано 4 180 923 випадки зараження коронавірусом, серед яких 283 868 летальних, одужали від недуги 1 493 401 особа.