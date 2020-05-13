У Міністерстві збройних сил Франції створили підрозділ реагування на пандемію

У Франції на рівні Міністерства збройних сил створили управління кризового реагування на пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Міністерство збройних сил протистоїть COVID-19. Створено підрозділ кризового реагування", - заявили в оборонному відомстві.

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Зазначається, що метою є забезпечення безпеки та мобілізації зусиль у боротьбі з вірусом.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції з 11 травня, згідно з національною стратегією, розпочався перший етап виходу з карантину.

Карантин у полегшеному режимі продовжено до 2 червня.