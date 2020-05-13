Генсек ООН закликав релігійних лідерів допомогти в боротьбі з пандемією

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до релігійних лідерів із закликом посприяти поширенню рекомендацій ВООЗ про захист від коронавірусу, а також виступити проти насильства, ксенофобії та дезінформації.

Про це він заявив у вівторок під час віртуальної конференції, присвяченій ролі релігійних лідерів у протистоянні загрозам, пов'язаним з COVID-19, повідомляє Центр новин ООН.

"Я прошу вас використовувати свій вплив і можливості для просування інформації, наданої урядом, та рекомендацій ВООЗ", - заявив генсек Організації.

Гутерреш закликав релігійних лідерів виступати проти насильства та ксенофобії, протистояти дезінформації та сприяти тому, щоб діти продовжували вчитися.

За словами генсека ООН, розбіжності, які призводять до чвар серед людей "бліднуть" у порівнянні з викликами пандемії.

"Інфекція не знає кордонів, класових чи релігійних відмінностей. Загальна вразливість (перед хворобою – ред.) об'єднує сьогодні все людство", - підкреслив Гутерреш.

У зв'язку з цим генеральний секретар ООН закликав релігійних лідерів "закласти основу" для спільної боротьби з пандемією та проявити солідарність, спираючись на принцип поваги до прав людини.

Нагадаємо: станом на вівторок, 12 травня, у світі зафіксовано понад 4,254 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому, понад 291,3 тисячі людей померли, близько 1,483 мільйона людей повністю одужали.

Фото: ООН