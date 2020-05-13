Генсек ООН закликав релігійних лідерів допомогти в боротьбі з пандемією

Генсек ООН закликав релігійних лідерів допомогти в боротьбі з пандемією

Коронавірус
Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до релігійних лідерів із закликом посприяти поширенню рекомендацій ВООЗ про захист від коронавірусу, а також виступити проти насильства, ксенофобії та дезінформації.

Про це він заявив у вівторок під час віртуальної конференції, присвяченій ролі релігійних лідерів у протистоянні загрозам, пов'язаним з COVID-19, повідомляє Центр новин ООН.

"Я прошу вас використовувати свій вплив і можливості для просування інформації, наданої урядом, та рекомендацій ВООЗ", - заявив генсек Організації.

Гутерреш закликав релігійних лідерів виступати проти насильства та ксенофобії, протистояти дезінформації та сприяти тому, щоб діти продовжували вчитися.

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За словами генсека ООН, розбіжності, які призводять до чвар серед людей "бліднуть" у порівнянні з викликами пандемії.

"Інфекція не знає кордонів, класових чи релігійних відмінностей. Загальна вразливість (перед хворобою – ред.) об'єднує сьогодні все людство", - підкреслив Гутерреш.

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У зв'язку з цим генеральний секретар ООН закликав релігійних лідерів "закласти основу" для спільної боротьби з пандемією та проявити солідарність, спираючись на принцип поваги до прав людини.

Нагадаємо: станом на вівторок, 12 травня, у світі зафіксовано понад 4,254 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому, понад 291,3 тисячі людей померли, близько 1,483 мільйона людей повністю одужали.

Фото: ООН

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